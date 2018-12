Et kéint een dëst als Isis 2.0 bezeechnen, sou de Responsabele vun Interpol zu Paräis, deen dobäi mat Isis, eng englesch Ofkierzung fir Terrororganisatioun vum sougenannten Islamesche Staat benotzt huet.



D'Ursaach dofir wier, dass vill veruerteelt Sympathisante Terroristen just kuerz am Prisong waren, well se net wéinst engem konkreten Attentat veruerteelt goufen. Des Leit géifen an e puer Joer nees fräi gelooss ginn, warnt de Jürgen Stock.