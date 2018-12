Iwwer 1.700 Journalisten aus allen Deeler vu Russland an der ganzer Welt hu sech accreditéiert.D'Pressekonferenz gëtt zu Moskau am Internationalen Handelszentrum ofgehalen. Am Mëttelpunkt dierften d'Ukrain-Kris an d'Relatiounen tëscht Washington a Moskau stoen. Awer och d'Hausse vum Rentenalter ëm 5 Joer dierft zur Sprooch kommen. Si suergt fir massiv Protester an der Populatioun. Et ass dem Wladimir Putin seng 14. Jorespressekonferenz zanter hien am Joer 2000 un d'Rudder koum.