All d'Volle goufen doropshin bis op Weideres annuléiert. Vill Passagéier souze stonnelaang an hire Fliger fest. Maschinnen, déi wollte landen, goufen alt honnerte vu Kilometer ëmgeleet, fir op anere Fluchhäfen ze landen.



Um 3 Auer en Donneschdeg de Moie gouf de Fluchverkéier dunn nees opgeholl, eng Dräivéierelsstonn drop awer erëm gestoppt, nodeems op en neits Dronen iwwert dem Fluchhafe gesi goufen.







Et géif ee sech bei de Passagéier entschëllegen, huet et vum Fluchhafe geheescht, mä d'Sécherheet vun de Passagéier an de Mataarbechter hätt Iewescht Prioritéit, sou déi Responsabel vu Gatwick.



D'Police enquêtéiert. En Zeechen, dass dëse Chaos geschwënn eriwwer ass, gëtt et nach net. Am Géigendeel, d'Leit goufen opgeruff mat hire Fluchgesellschafte Récksprooch ze huelen.