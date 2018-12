Et ass e weidert däischtert Kapitel bannent der kathoulescher Kierch. Am US-Bundesstaat Illinois solle sech bal 700 Geeschtlecher u Kanner vergaangen hunn.

Internat.: Am meeschte gelies

Déi Zuel huet den zoustännege Procureur e Mëttwoch den owend bekannt ginn. Zanter August géif d'Enquête lafen, an et géif crédibel Reprochen géint 690 Leit ginn.D’kathoulesch Kierch selwer huet d’Mëssbrauchsreprochë géint 185 Leit confirméiert, mä d’Kierch hätt géint hir moralesch Verflichtung verstouss, a wier de Reprochen net gutt genuch nogaangen, heescht et vum Parquet.