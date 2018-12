© Denis CHABROL / AFP

Am weltwäite Fluchverkéier ass d'Zuel vun den Doudesaffer dëst Joer däitlech an d'Luucht gaangen.

D'Zuel vun den Accidenter blouf par Rapport zu zejoert zwar stabel, ma bei der Zuel vun den Doudege goung et vu 45 Affer elo erop op 559, woubäi ze bedenken ass, datt d'Zuele fir 2017 aussergewéinlech niddereg waren.



D'Zuele fir 2018 sinn also am normale Beräich, soen Experten. Dëst Joer leie mer zwar iwwer dem 10 Jores-Duerchschnëtt, awer wäit ënner der Moyenne, wann op 25 Joer gekuckt gëtt.



Besonnesch schlëmm war dëst Joer en Accident bei Jakarta vun enger Maschinn vun der indonesescher Fluchgesellschaft "Lion Air", eleng hei sinn 189 Mënschen ëmkomm.



Déi meescht schwéier Accidenter sinn am asiatesche Raum geschitt. Laangfristeg gesi ginn d'Zuele vun den Affer erof. D'Zuel vun de Passagéier klëmmt iwwerdeems zolidd.



Enger Etüd vun Airbus no, kéint d'Zuel vun de Passagéiermaschinnen sech an den nächsten 20 Joer verduebelen.