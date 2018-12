© AFP (Archiv)

Gare de @Strasbourg



❌ Levée de doute effectuée

❌ Rien à signaler de suspect

❌ Reprise du trafic @SNCF imminente



Merci pour votre patience. Bonne fin de soirée et bonne fin de voyage à celles et ceux qui attendaient leur train. pic.twitter.com/75OBFbxwfa — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) December 27, 2018

Den Zuchverkéier gouf wéinst der Evakuatioun vun der Gare zu Stroossbuerg en Donneschdeg den Owend komplett gestoppt. Och ronderëm d'Stad war et doduerch zu gréissere Problemer komm an och beim Tram gouf et gréisser Stéierungen.Um 18.30 Auer war d'Gare zu Stroossbuerg evakuéiert ginn, dat nodeems d'SNCF per SMS eng Bommemenace kritt hat. D'Police hat duerno mat Hëllef vu speziell ausgebilten Hënn d'Gare duerchsicht. Eng Bomm gouf vun den Autoritéiten net fonnt, sou datt d'Spär um 21.05 Auer opgehuewe gouf, d'Leit nees an d'Gebäi goe konnten an de Schinneverkéier lues awer sécher erëm ugelaf ass.Den 11. Dezember ware bei enger Attack op de Chrëschtmaart 5 Persounen ëm d'Liewe komm, 11 waren der verwonnt ginn. De presuméierten Täter war e puer Deeg no der Attack vun der Police erschoss ginn.