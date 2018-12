© AFP

Eréischt den 2. Januar soll dann erëm iwwert de Budgetssträit verhandelt ginn. De sougenannte Shutdown war an der Nuecht op e Samschdeg a Kraaft getrueden an huet een Deel vum US-Regierungsapparat brooch geluecht. Haaptsträitpunkt sinn déi vum President Trump gefuerdert Hëllefen a Milliardenhéicht fir de Bau vun enger Mauer un der Grenz mat Mexiko.Et ass dat elo schonn déi drëtte Kéier dëst Joer, dass déi amerikanesch Regierung ee Shutdown huet mussen deklaréieren. Dat bréngt mat sech, dass Mataarbechter vun den US-Administratiounen an de Congé geschéckt ginn, verschidde Ministèren an Administratioune bleiwe carrement zou. D'Ausmooss vum Shutdown ass déi Kéier awer méi kleng, wéi soss. Dräi Véierel vun den Administratioune goufe schonn am September fir ee Joer virfinanzéiert. Net betraff sinn dowéinst de Verdeedegungs,- den Educatiouns- de Gesondheets- an den Aarbechtsministère.