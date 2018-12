Si sinn am Asaz, fir weider Affer vum Tsunami ze fannen an niewebäi rette si och Deckelsmouken, déi u Land gespullt goufen. Bis ewell goufe knapp 15 Déieren aus hirer mësslecher Situatioun gerett.Bei hirem leschten Asaz hunn d'Rettungsekippen eng Mieresschildkröt aus engem Bierg vu Saache gerett, déi d'Mier matewechgerappt hat. D'Déier hat sech an dëse Saache verfaange a louch quasi ganz um Réck. Ouni friem Hëllef wier si hei net méi erauskomm, erzielt den Adi Ayangyah der AFP.D'Chance, fir nach Mënsche lieweg ze fannen, nodeem si leschte Samschdeg vun enger Tsunamiwell matgerappt goufen, ass zimlech geréng. Dat wëssen d'Rettungsekippen op der Plaz och. An awer siche si weider an halen ëmmer en A op, ob si net eventuell eng Deckelsmouk oder an anert Déier rette kënnen."Fir eis zielt all Liewen. Ob Mënsch oder Déier, mir probéieren, se all ze retten", esou den Ayangyah.Am Weste vun Indonesien si méi ewéi 40'000 Mënschen ouni Daach iwwer dem Kapp. De Bilan vun den Doudesaffer ass entretemps liicht no ënne revidéiert ginn, 426 Mënsche koumen ëm d'Liewen. 23 Leit ginn nach vermësst.