Internat.: Am meeschte gelies

Vun Osten no Westen feiere Leit a Länner een nom aneren de Joreswiessel. Op RTL.lu an op der App kënnt Dir d'Freedefeieren a 5 Metropolen erliewen. Lass geet et op Silvester kuerz viru 14 Auer eiser Zäit zu Sydney (Australien).Op ville Plaze gi spektakulär Freedefeieren ugekënnegt. Hei de provisoresche Plang vun den Iwwerdroungen:Ufank: 13h55Ufank: 20h55Ufank: 20h55Ufank: 20h55Ufank: 22h55