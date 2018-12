D'Autoritéite préiwen am Moment, wéi et zu dësem tragesche Virfall komme konnt.

© Google Street

De Kierper vun engem doudegen Neigebuerene gouf op enger Toilette, direkt bei der Plage Mesnil-Val, bei Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) fonnt, dat op Hellegowend, esou déi franséisch Autoritéiten.



Wéi France 3 mellt, gouf de neigebuerene Puppelche vu Gemengenaarbechter am Waasserbehälter vun der Toilette entdeckt, nodeems de Waassersystem an der ëffentlecher Toilette net méi gelaf ass.







Déi franséisch Gendarmerie huet am Optrag vum regionale Parquet eng gréisser Enquête lancéiert, eng Autopsie gouf wéi et heescht schonn duerchgefouert, allerdéngs géifen d'Resultater nach op sech waarde loossen.



Virun allem muss elo erausfonnt ginn, op d'Kand gelieft huet, wéi et op d'Welt koum a wéi et natierlech zu dësem Virfall komm ass.