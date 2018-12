© AFP

An Egypten, net wäit vun de weltbekannte Pyramide vu Gizeh ewech, koum et e Freideg den Owend zu enger uerger Explosioun. Wéi den Inneministère matgedeelt huet, ass eng Bomm um Bord vun der Strooss explodéiert. Grad an deem Moment ass ee Bus mat 14 vietnameseschen Touristen do passéiert.