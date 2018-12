Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archiv)

Duerno gouf et och eng Serie vu staarke Nobiewen.

Fir d’Südküst vun de Philippinnen grad ewéi och den Norde vun Indonesien haten déi zoustänneg Autoritéiten eng Tsunami-Warnung erausginn. Dës gouf e Samschdeg de Moien um 9 Auer eiser Zäit awer nees opgehuewen. Et wiere just Welle vun 80 Zentimeter gemooss ginn, esou een Institut fir Äerdbiewen. D'Alerte hat vun héije Wellen an engem Ëmkrees vun 300 Kilometer ëm den Epizenter geschwat.

Eréischt virun enger Woch hat jo een Tsunami déi indonesesch Inselen Sumatra a Java getraff. 430 Leit sinn engem leschte Stand dobäi ëmkomm.