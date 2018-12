© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Déi belsch Verdeedegung wëll gären den Ëmgang mat private Smartphonen an der Arméi komplett ëmstellen. Konkret geet et ëm Zaldoten, déi op enger militärescher Operatioun sinn an eventuell sensibel Ziler fir Spionage kéinten duerstellen.



Virun allem Russland kritt hei de Virworf gemaach, dëst auszenotzen a Spionage ze bedreiwen. Wéi de belsche Colonel Carl Gillis an der flamännescher Tëlé betount, hätt een an de leschte Jore vill Geld an d’Preventioun vun esou Aktioune gestach, ma et schéngt, wéi wann dat net géif duergoen, respektiv gräifen.



D’Belsch wär am Moment am Gaangen, d’Situatioun genee z'analyséieren. Zaldoten, déi beispillsweis an de baltesche Länner stationéiert an hei op Operatiounen ënnerwee sinn, dierfen hier perséinlech Smartphonen net méi mathuelen.



Virun allem geet et hei ëm Applikatiounen, déi d'Lokalisatioun vun den Apparater verroden an sou fir geheimdéngschtlech Zwecker kéinte mëssbraucht ginn.