© Peter PARKS / AFP

Déi extrem Canicule an Australien mëscht den Awunner ze schafen. D'Temperature léien den Ament am Schnëtt iwwer 40 Grad Celsius, also 10-14 Grad iwwer dem Normalwäert fir dës Joreszäit. Et soll och wärend den éischten 3 Méint vum neie Joer net besser ginn.

Bei den Australien Open zu Melbourne sollen dofir och, vun 2019 un, nei Sécherheetsmesurë géint déi extrem Hëtzt op den Tennisterrainen agefouert ginn. Déi nei Reegele gesinn, ënnert anerem, eng Paus vun zéng Minutten tëscht de Sätz vir.

Wärend Australien ënnert der Canicule leit, ginn Deeler vun Indien am Schnéi ënner. Déi indesch Arméi huet souguer missen agesat ginn, fir 2500 Leit ze retten déi op enger Autobunn stieche bliwwe sinn an net méi fort koumen.