Den italienesche Premierminister Guiseppe Conte. © AFP

E Samschdeg den Owend hu sech 327 Persounen am Parlament fir de Budget 2019 ausgeschwat. 228 Persoune waren nach ëmmer dogéint. D'Ofstëmmung e Samschdeg den Owend gouf dann och begleet vu grousse Protester vun der Oppositioun, déi hunn ënnert anerem kritiséiert, datt d'Regierung Eenzelheeten am Gesetzesentworf a leschter Sekonn presentéiert hätten. Doduerch wär et net méiglech gewiescht dat Ganzt am Parlament ze diskutéieren.D'Regierung huet de Retard domadder erkläert, datt d'Verhandlunge mat der EU-Kommissioun esou laang gedauert hätten. An de leschte Wochen hat Italien sech nämlech e Sträit ëm déi héich Neiverschëldung vum Land mat Bréissel geliwwert. D'Regierungsparteien hate bis zum Schluss dorunner festgehalen, deier Walverspriechen mat Hëllef vun neie Scholden ze finanzéieren.D'Koalitioun zu Roum huet de Gesetzesentworf um Enn nach eng Kéier iwwerschafft, fir eng Strofprozedur vun der EU-Kommissioun géint Italien ze verhënneren. Bréissel hat am Oktober d'Budgetspläng an hirer initialer Form nämlech kategoresch zeréckgewisen. Als Grond hat een uginn, datt Italien géint d'Budgetsreegele vun der EU géing verstoussen. Hätt ee keng Ännerunge virgeholl, hätt ee Strofen a Milliardenhéicht riskéiert an och EU-Hëllefe wären eventuell gestrach ginn.De Budget 2019 gesäit elo eng Neiverschëldung vun 2,04 Prozent vum Bruttoinlandprodukt vir, anstatt vun 2,4 Prozent. De Wuesstem vun der Ekonomie gëtt fir 2019 mat 1,0 Prozent prognostizéiert, anstatt wéi virdru mat 1,5 Prozent.Nom Vertrauensvott um Samschdeg ass dann e Sonndeg den endgültege Vott iwwert de Gesetzesentworf fir de Budget 2019.