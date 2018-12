© AFP (Archivbild)

Dëst Joer gëtt besonnesch vill doriwwer diskutéiert, ob a wéi vill Freedefeier op Silvester soll erlaabt sinn. An de meeschte Gemengen hei am Land ass et verbueden, anerer erlaben et zäitweis oder komplett.Och an Däitschland gëtt et dozou keng eenheetlech Reegelung. Hei ass et dëst Joer dann och schonn zu e puer Accidenter mat Knupperte komm an dat e puer Deeg viru Silvester.Zu Hamburg huet ee Jong vu 14 Joer dräi Fanger verluer, well him ee Knuppert an der Hand explodéiert ass.Beim Bastele vun eegene Rakéiten huet och a Bayern e Mann dräi Fangere verluer.Zu Hamburg dann hu Poliziste bei engem 23 Joer ale Mann 850 Kilogramm Knupperten a Rakéiten a senger Wunneng am Keller an an 2 Camionnette fonnt. D'Police huet d'Material confisquéiert.Schonn en Donneschdeg den Owend haten an Niedersachsen dräi Frënn probéiert, e Knuppert mat Hëllef vun engem Film um Internet ze bauen, dëst huet um Enn zu engem uergen Accident gefouert. En 18 Joer jonke Mann gouf bei der Explosioun vum Knuppert liewensgeféierlech blesséiert. 60 Prozent vu senger Haut si verbrannt. Dat selwer gebastelt Material war net wéi geplangt lassgaangen. Een zweete Mann am nämmlechten Alter gouf liicht blesséiert, deen drëtte Frënd hat Chance an ass ouni Blessuren dovunner komm.