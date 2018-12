Sou heescht et an der Neijoerschried vum President Vladimir Putin, déi e Sonndeg den Owend diffuséiert gouf.

Op enger ganze Rëtsch vun Theme wéilt een nees mat Washington verhandelen, schliisslech wieren déi russesch-amerikanesch Relatiounen e wichtege Pilier, fir déi international Sécherheet ze garantéieren, sot de Putin.

Alles an allem huet 2018 net dat bruecht, wat ee sech erhofft hat. Den Donald Trump an de Vladimir Putin hate sech zwar zu Helsinki fir Gespréicher gesinn, mä d’Tensiounen tëscht béide Supermuechte bestinn weiderhin, an hu sech duerch den Handelskrich mat China deels souguer verschäerft.