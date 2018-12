© AFP

"10 этажей вмиг сложились": очевидцы о трагедии в Магнитогорске



Включите логику!

В подъезде проживало (прописано) 110 чел

Жертв подтвержденных трое

Извлекли из под завала 16-18 чел

Судьба 79 неизвестна❗️

+- 10 чел??



Как скоро РашаСМИ окрасят "лого" в черный pic.twitter.com/tK42m6pOq6 — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) December 31, 2018

Engem éischte Bilan no sinn 3 Leit ëm d'Liewe komm, 3 koumen der mat Blessuren an d'Spidol. Et ginn der awer nach wéi gesot bal 80 vermësst.Am 10 Stäck héije Gebai sinn 48 Wunnengen, an deenen ongeféier 110 Mënsche gelieft hunn.De russesche President Vladimir Putin huet d'Gesondheetsministesch Skworzowa beoptraagt, all néideg Moossnamen ze ergräifen, fir d'Affer an hir Famillen ze ënnerstëtzen.