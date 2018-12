D'Bundeskanzlerin stëmmt d'Bierger gläichzäiteg och op déi international Responsabilitéit an, déi d'Bundesrepublik mam Sëtz am UNO-Sécherheetsrot fir 2 Joer iwwerhëlt. Däitschland misst sech a groussen internationale Froen a punkto Klimawandel, Migratioun an Terrorismus, fir global Léisungen asetzen.



D'Angela Merkel huet awer och net gezéckt sech selwer ze kritiséieren. Si wéisst, dass vill Bierger net frou mat der Regierung wären a si géing sech verflicht fillen, fir am neie Joer ganz séier eng stabil Regierung op d'Been ze stellen.