E franséischen Erfinder mécht aus Plastik Bensin an Diesel (31.12.2018) De weltwäite Problem vum Plastiksoffall an de Grëff ze kréien, wäert wuel nach daueren.

Dat ganzt Duerf Puget-Théniers an der Provence war zesummegelaf fir dem Christofer Costes seng sougenannt "Chrysalis"-Maschinn ze gesinn. Dobäi huet de jonke Wëssenschaftler d’Rad net nei erfonnt. De Prozess, bei deem gemuele Plastiksoffäll erëm zu Sprit ginn, ass déi sougenannt Pyrolyse.Fir de Leit an der Scheier a Südfrankräich ze weisen, dass et wierklech richtege Sprit ass, gëtt e Generator domat getankt a lafe gelooss.Plastik gëtt et ze vill, Brennes wéi Diesel a Bensin ginn, trotz allem Ëmweltbewosstsinn, awer nach ëmmer gebraucht a si fir vill Leit ze deier. Zemools an Afrika zum Beispill. Duerfir hoffen d’Entwéckler, d’Maschinn d’nächst Joer a Containergréisst ze bauen a 40 Liter d’Stonn kënnen ze produzéieren.Vun den 260 Milliounen Tonne Plastik, déi all Joer produzéiert ginn, landen 8 Milliounen Tonnen am Mier, dat beleeën d’Zuele vun der UNO. Bis 2050, sou Ëmweltschützer, ass méi Plastik am Mier wéi Fësch.