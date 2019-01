Hir Sond "New Horizons" ass nämlech laanscht en Himmelskierper, den "Ultima Thule" geflunn, dee ronn 6,4 Milliarde Kilometer wäit vun der Äerd ewech ass - esouwäit wéi bis elo keen aneren Himmelskierper, deen erfuerscht gouf.Beim "Ultima Thule" handelt et sech ëm en Objet aus Steen an Äis, dee méi kleng ass wéi e Planéit.D'Sond soll ronn 900 Fotoen an e puer Sekonne gemaach hunn, vun deenen erhoffe sech d'Wëssenschaftler nei Erkenntnisser.