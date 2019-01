Zu Manchester si e Méindeg den Owend bei enger Gare 3 Persoune vun engem Mann blesséiert ginn, dee mat engem Messer op si lassgaangen ass. Ënnert de Verwonnten ass och ee Polizist.Wéi et vun Aenzeie soll geheescht hunn, hätt de Mann "Allah" geruff. Elo huet déi britesch Anti-Terror-Police d'Enquête iwwerholl.

9 Blesséierter zu Tokio

An der japanescher Haaptstad Tokio ass e Mann vun 21 Joer eng 10 Minutten no Hallefnuecht an enger animéierter Strooss a Passante gerannt an huet der op d'mannst 8 blesséiert. Duerno huet en ee weideren op der Strooss ugegraff an dëse schro blesséiert.De Mann hätt d'Absicht gehat, anerer ëmzebréngen, esou d'Autoritéiten. Hie konnt festgeholl ginn. Motivéiert soll seng Dot mat der Doudesstrof, mat där hien net d'accord ass, gewiescht sinn.