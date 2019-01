X

© Jean Walté

Vu Sydney bis Bangkok, vu Berlin bis Paräis, vu Rio de Janeiro bis New York - hei e puer Andréck, wéi de Joreswiessel ronderëm d'Welt gefeiert gouf.Natierlech gouf och zu Lëtzebuerg gefeiert - och wann et ëmmer méi ëmstridden ass, op e sëlleche Plaze ware Freedefeieren ze gesinn an an den Haiser ware virun allem Raclettë ganz beléift.Punkt Hallefnuecht hu sech op en etlech Plazen d'Noperen an der Strooss getraff, fir sech géigesäiteg et gutt Neijäerchen ze wënschen.