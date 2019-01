L'hélitreuillage du secouriste sur le manège à Rennes sur lequel 8 personnes sont bloquées #AFP pic.twitter.com/YBIUFIhwMz — Antoine Agasse (@AntoineAgasse) December 31, 2018

Première descente en rappel du manège de Rennes #AFP pic.twitter.com/HV9prJqh2Z — Antoine Agasse (@AntoineAgasse) January 1, 2019

A #Rennes sur la fête #fêteforaine (Attraction #Bombermaxxx ), 8 personnes (dont des mineurs bloqués (à prés de 60m) depuis plus de 5h, évacuation en cours toujours a cette heure...

Moment de la panne dans cette vidéo... pic.twitter.com/20L1yXHK1P — Mirabeau (@FranceMirabeau) January 1, 2019

Eng nawell kal Silvesternuecht hunn 8 Leit, dorënner eng Partie Mannerjäreger, zu Rennes a Frankräich gehat, déi d'Nuecht iwwer an 52 Meter Héicht blockéiert waren.E Spill op enger Kiermes war e Méindeg den Owend géint 20.30 Auer aus technesche Grënn hänke bliwwen. Den 52 Meter laangen Aarm vum BomberMaxxx war op eemol blockéiert.En neit Stéck war lassgaangen an hat d'Maschinn un d'Hale bruecht. Eng richteg Gefor soll net bestanen hunn, ma déi stonnelaang blockéiert Passagéier haten eegenen Aussoen no awer Angscht.Déi lescht Persoun konnt eréischt en Dënschdeg de Moie fréi no 9 Stonnen an der Luucht aus hirer mësslecher Lag befreit ginn.Bei der Rettung koume Kloterspezialisten an och en Helikopter an den Asaz.