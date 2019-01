An der Silvesternuecht ass en Automobilist am Ruhrgebitt e puer Mol mat sengem Auto, wéi et schéngt, express op Leit duergefuer.E puer Persoun goufe blesséiert, d'Motiv vum Täter kéint Friemenhaass sinn, ma et ass och rieds vun enger psychescher Krankheet.De 50 Joer ale Mann hat kuerz no Hallefnuecht probéiert, zu Bottrop e Foussgänger ze iwwerrennen, ma dee konnt sech nach a Sécherheet bréngen.Kuerz drop huet de Mann dunn an der Stad awer e Grupp Leit geroden, dobäi goufen op d'mannst 4 Mënsche blesséiert, e puer schwéier. Ënnert den Affer och Leit mat syreschem an afghaneschem Pass.Zu Essen soll de Mann dunn nach Leit viséiert hunn, déi op de Bus gewaart hunn.Zu Essen konnt de presuméierten Täter dunn awer ugehalen a festgeholl ginn, dobäi soll hie sech friemefeindlech geäussert hunn.Den Enquêteuren no kéint dat d'Motiv vun den Dote sinn, et géif awer och Hiweiser, datt e psychesch krank ass.