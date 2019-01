An der Haaptstad Brasilia gouf de Jair Bolsonaro an enger grousser Zeremonie als neie President vu Brasilien vereedegt.Hien hat jo schonn am Virfeld eng ganz Rei nei Mesuren ugekënnegt, déi e radikalen Neiufank brénge sollen.A punkto Bildung huet de Bolsonaro zum Beispill iwwer Twitter de Kampf géint "marxisteschen Dreck" ugekënnegt, dee sech am Gros vun den Educatiounsstrukturen a Brasilien festgesat hätt.De Bolsonaro gëllt jo als brasilianeschen Trump an hat am Walkampf eng ganz Partie diskriminéierend Aussoe géintiwwer Minoritéite gemaach.Hie wëll virun allem d'Wirtschaft nees op Toure bréngen.An engem haarde Walkampf hat hie sech géint de sozialistesche Kandidat kënnen duerchsetzen.