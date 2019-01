En 10 bis 12 Méint ale Puppelche mam Numm Wanja konnt lieweg aus den Debrise vum Gebai gerett ginn. Et ass awer schwéier blesséiert. D'Mamm vum Kand huet d'Ongléck och iwwerlieft.Op d'mannst 8 Mënschen ware jo bei der Explosioun ëm d'Liewe koumen.En Dënschdeg hunn d'Rettungsleit dunn e Kräischen héieren a sinn esou op de Bëbee opmierksam ginn. Et hat an der Ruin trotz äisegen Temperature vu minus 27 Grad iwwerlieft, well et an enger Wéi louch a waarm agemummelt war.Trotzdeem huet d'Wanja Kierperdeeler erfruer, eng Blessur um Kapp an d'Been e puer Mol gebrach. Et koum op Moskau an e Spidol, seng Mamm huet et ewell gesinn.Alles an allem konnte scho 6 Mënsche gerett ginn, dorënner och en 13 Joer ale Bouf.35 Leit ginn nach vermësst.Well d'Gebai riskéiert huet, nach méi an de Koup ze falen, goufen d'Rettungsaarbechten um Dënschdeg zäitweis ënnerbrach.Am Plattebau vun 1973 hunn 1.100 Mënsche gewunnt. 35 Wunnenge goufen zerstéiert, 10 weiderer beschiedegt.Magnitogorsk ass eng grouss Industriestad am Ural, do gëtt et ënnert anerem déi gréisst russesch Schmelz. Mataarbechter vun do hu bei der Sich gehollef.Direkt nom Ongléck war och de russesche President Putin op der Plaz.