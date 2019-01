© AFP

© CLAUS FISKER / SCANPIX DENMARK / AFP

Wéi déi dänesch Police matdeelt, koum et e Mëttwoch zu engem uergen Zuchaccident mat direkt e puer Doudegen.Wéi et heescht, soll d'Accident op der sougenannter grousser Belt Bréck geschitt sinn.E Persounenzuch gouf vun engem Géigestand getraff an huet mussen haart bremsen. Weider Detailer feelen den Ament.

E Stuerm huet den Ament grouss Deeler vu Skandinavien am Grëff. Duerch extrem staarke Wand ass op ville Plazen de Stroum ausgefall, de Moie ware Ronn 100.000 Stéit ouni Elektrizitéit an et gi gréisser Perturbatiounen am Trafic.

Donieft goufen et vill Verspéidungen am Schëff-Trafic, well eng ganz Rei Fären hunn mussen am Hafe bleiwen. Och d'Automobiliste si concernéiert, déi 18-Kilometer-laang Bréck tëscht Dänemark a Schweden war fir de Verkéier eng laang Zäit gespaart.