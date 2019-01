© Tolga AKMEN / AFP

D'neit Joer huet ugefaangen, ma wat erwaard eis politesch gesinn 2019 op internationalem Plang?

Alleguer d'Aen kucken op d'Insel. De 29. Mäerz soll et souwäit sinn. D'Britte wëlle sech vun der Europäescher Unioun scheeden.





Brexit, Europawalen etc... - Reportage Pit Everling



Wéi datt deen Depart genee wäert ausgesinn, ob den Deal tëscht Bréissel a London de Wee duerch d'Parlament packt, ob et eng net-gereegelt Sortie wäert ginn, ob d'Delaien no hanne verréckelt ginn oder op de ganze Brexit vläicht réckgängeg gemaach gëtt, alles dat steet knapp 4 Méint virum Scheedungs-datumm nach komplett an de Stären.

2019 ginn d'Europäer wielen, d'EU-Parlament gëtt nei bestëmmt an et däerf ee gespaant sinn, op et a Richtung méi Europa geet oder op Europagéigner gestäerkt ginn.

D'Kommissioun wiesselt, de Lëtzebuerger Jean-Claude Juncker - Kommissiounspresident - stellt sech net méi de Walen. Déi zwou grouss Fraktioune gi mat zwéin Hären an d'Course, fir d'europäesch Vollekspartei ass et den Däitsche Manfred Weber, d'Sozialdemokrate wëllen et mam Hollänner Frans Timmermanns wëssen.

Och de Conseils-president Donald Tusk gëtt ersat. Déi aner Säit vum Atlantik dierft dat neit Joer en decisiivt si fir den US-President Donald Trump.

Wéi geet et zum Beispill viru mat der verfuerener Situatioun ronderëm déi geplangte Grenzmauer zu Mexiko?

De Rapport zur Russland-Affär wäert presentéiert ginn an et dierft interesséieren, wéi et an der Affär ronderëm d'Bezuele vu Suen u verschidde Frae weider geet.

Sollt sech eraus stellen, datt et Verstéiss vum Donald Trump gouf kéint de Kongress eng Prozedur an d'Weeër leeden, fir de President aus dem Amt ze huelen. Och wann d'Aussiichten op e Succès vu sou engem "impeachment" kleng sinn, d'Republikaner behale jo weiderhin d'Majoritéit am Senat.

A Südamerika dierft ee gespaant sinn, wéi Brasilien sech ënnert dem neie rietsextreme President Bolsonaro entwéckelt.

Soss stellt sech 2019 zum Beispill nach d'Fro, wéi et an der Belsch weider geet, no der Demissioun vum Premier Charles Michel e puer Méint virun de Walen.

Och a Schweden di se sech zum Beispill schwéier fir eng nei Regierung op d'Been ze stellen.