© STR / AFP

De Gao Chengyong, och nach de chineseschen "Jack the Ripper" genannt, gouf en Donneschdeg higeriicht, dat 1 Joer nodeems an der Provënz Gansu d'Uerteel géint de Mäerder gesprach gouf.

Tëscht 1988 an 2002 huet de Mann an der Géigend vun der Mongolei op mannst 11 Fraen a Meedercher iwwerfall, vergewaltegt an op deels barbaresch an onmënschlech Aart a Weis ëmbruecht.

Wéi et heescht, hätt de Mäerder et meeschtens op Fraen a Meedercher ofgesinn, déi rout Kleeder oder Accessoirë gedroen hunn. Sengen Affer wier hien hunn nogaangen an hätt hinne meeschtens Guergel duerchgeschnidden iert d'Kierperen dann deels reegelrecht entstallt goufen. Dat jéngsten Affer hat grad emol 8 Joer.

Ronn 28 Joer laang hat d'Police nom Mäerder gesicht a géint hien ermëttelt.