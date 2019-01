© AFP

D'MSC Zoe ass eent vun de gréisste Schëffer op der Welt a kann 19.000 Container an 8 Reien iwwereneen transportéieren. Wärend engem Stuerm sinn 270 Container an d'Mier gefall, déi elo no an no u Land gespullt ginn.



Op d'mannst 3 Container enthalen och geféierlech Gidder wéi zum Beispill organesch Peroxiden. Mat deem gëftege Polver gëtt Plastik hiergestallt. Donieft ginn den Ament eng ganz Rei Wueren un hollännesch an däitsch Stränn gespullt: Sandalen, Kanner-Kleedung, Spillsaachen, Still an Tëleeën. Vill Leit sinn dofir op d'Plagë getrëppelt, fir d'Wueren opzerafen.



© AFP



Nieft de Garde-Côtes goufe speziell Schëffer op d'Nordsee geschéckt, fir d'Containeren erëmzefannen. Experten no kéinten nach aner Container opgoen an hir Wuer verléieren. Da kéint de Plastik laanscht Dänemark bis op den Nordpol dreiwen an och do fir eng Ëmweltkatastroph suergen.



Wéinst dësem geféierlech Gutt gouf en Donneschdeg de Moien eng Warnung fir d'Insel Borkum op der ostfrisescher Küst ausgeschwat.