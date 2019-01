© MAHMUD TURKIA / AFP

Iwwer 2.200 Flüchtlinge sinn 2018 am Mëttelmier erdronk. 2017 louch den dramatesche Bilan bei 3.139 Leit. Dat mellt de Moien d'UNO Hëllefswierk fir Flüchtlingen. D'Haaptzil vun de Migrante war iwwregens Spuenien. Déi Jore virdrunner waren et all Kéiers Griicheland an Italien.

Am Ganzen hunn och vill manner Leit dëse geféierleche Wee op sech geholl. D'lescht Joer si ronn 113.000 Mënschen an Europa ukomm.

Och 2019 si schonn 180 Flüchtlinge virun der Küst vu Malta gerett ginn. 152 souzen op engem Holzboot.