© AFP

© AFP

Well Thailand an den nächsten Deeg wuel vum schlëmmsten Tropestuerm zanter Joerzéngte wäert getraff ginn, hunn zéngdausende Mënschen am Süde vun Thailand hir Wunnenge verlooss a sech a Sécherheet bruecht. De Stuerm soll an den nächsten d'Deeg d'Inselen Koh Phangan, Koh Tao, Koh Samui a Phuket treffen. Eng 30.000 bis 50.000 Leit sollen dowéinst och schonn zanter Silvester vun den Insele geflücht sinn.D'Awunner un der Küst vun der Provënz Nakorn Si Thammarat, un där de Stuerm "Pabuk" op d'Land wäert treffen, goufen a Sécherheet bruecht, dat huet de Ministère fir Katastropheschutz matgedeelt.Och vill Touriste si bis ewell virum Stuerm geflücht. An den nächsten Deeg wäert de Stuerm nämlech op beléifte Vakanzendestinatiounen ewéi Phuket a Krabi treffen. Besonnesch betraff sollen ënnert anerem d'Provënz Surat Thani mat den Inselen Ko Samui, Ko Tao a Ko Phangan sinn."Pabuk" ass de schlëmmsten Tropestuerm zanter 30 Joer, deen d'Regioun ausserhalb vun der Monsunzäit wäert erreechen. Méiglecherweis kéint de Stuerm de schlëmmsten zanter 1989 an Thailand ginn. Deemools ware beim Taifun "Gay" iwwer 400 Mënschen ëm d'Liewe komm.De Stuerm beweegt sech um Donneschdeg den Owend mat Wandgeschwindegkeete vu bis zu 104 Kilometer an der Stonn a Richtung Golf vun Thailand. Den thailännesche Wiederdéngscht rechent mat staarkem Reen a bis zu 7 Meter héije Wellen. D'Meteorologe ginn den Ament awer net dovunner aus, datt de Stuerm Taifun-Stäerkt wäert erreechen.D'Autoritéiten op Koh Samui hunn ugekënnegt, Noutlogementer fir Touristen anzeriichten, déi trotz dem Stuerm wëllen op der Insel bleiwen oder déi keng Plaz méi op enge vun de Färe kritt hunn. D'Färe sinn nämlech nëmmen nach bis en Donneschdeg den Owend gefuer. D'Fluchgesellschaft Bangkok Airways huet fir e Freideg alleguer d'Flich op a vu Koh Samui ofgesot.Op Koh Samui ass e Mëttwoch schonn ee russeschen Tourist erdronk. Hie war mat senger Famill trotz engem Schwammverbuet a roude Fändelen schwamme gaangen, dat huet d'Police matgedeelt.