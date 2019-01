Et kléngt op den éischten Abléck besser, wéi et wierklech ass. D’US-Representantenhaus huet an der Nuecht op de Freideg fir en Enn vun der Budgetsspär gestëmmt.

Mat hirer neier Majoritéit hunn d’Demokraten nämlech fir en neie Budgetsprojet votéiert, deen, ëmmerhin, en Enn vum Shutdown géif bedeiten.

Et ass awer net dervun auszegoen, dass de Projet wierklech duerchgeet, well en och nach déi zweet Kongress-Chamber, also de Senat muss passéieren, an do hunn d’Republikaner d’Iwwerhand. Vun hirer Säit huet sech schonns ugedeit, dass ee géint de Projet ass, sou wéi dat de President Trump och fuerdert.

Am neie Projet si keng 5 Milliarden Dollar virgesinn, fir eng Mauer op der mexikanescher Grenz ze bauen.

Den Trump huet fir dëse Freideg iwwerdeems d’Spëtzevertrieder vu senger Partei, wéi och vun den Demokraten, fir weider Gespréicher an d’Wäisst Haus invitéiert. Eng ähnlech Ronn e Mëttwoch hat näischt erginn, ausser neie Kaméidi.