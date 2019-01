Hacker-Attack am Bundestag

An Däitschland gouf et wéi et ausgesäit eng massiv Hacker-Attack op eng ganz Panoplie u Politiker.

Dobäi wiere reieweis Daten an Dokumenter am Internet publizéiert ginn.

Publizéiert gi wiere GSM-Nummeren, Adressen an zum Deel och perséinlech Date wéi Rechnungen, Bréiwer oder Informatioune vu Kreditkaarten.

Concernéiert wiere Politiker vun alle Faarwen, ausser vun der AFD. Ween fir d’Attack responsabel ass, ass nach onkloer.