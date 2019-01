© AFP-Archiv

En Donneschdeg sinn op der Innsbrucker Nordkette 82cm Schnéi bannent engem Dag gefall. Zu Lech/Zürs um Arlberg leien am Dall schonn 110cm Schnéi. Zu Innsbruck ass de Wand mat bis zu 108 Stonnekilometer geblosen. Och zu Wien hat et en Donneschdeg massiv geschneit a bannent nëmme puer Minutte waren all d'Stroosse wäiss.An der Nuecht op e Freideg huet et weider geschneit. Den Héichpunkt gëtt an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg erwaart. An den Alpendäller gëtt mat 100cm Neischnéi gerechent.Fir all d'Leit, déi iwwert d'Feierdeeg an Éisträich gefuer waren, a plangen dëse Weekend nees heem ze kommen, heescht et sech mat Zäiten op de Wee maachen, well et riskéiert nawell vill lass ze sinn op de Stroossen.