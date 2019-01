© AFP

Een 20 Joer ale Chauffeur, deen net vum Radar geblëtzt wollt ginn, huet den Ermëttler no den Accident mat 5 Doudegen zu Stolberg bei Oochen verursaacht.Der Police no war de Chauffeur nuets op der Landstrooss däitlech méi séier ënnerwee, wéi et eigentlech op där Plaz erlaabt ass. De jonke Mann ass dunn op d'Géigespur gefuer, fir de Radar op der Stroossesäit ze ëmfueren. Genee an deem Moment ass him een Auto entgéint komm, an dësem souz eng Fra an hir 16 a 17 Joer al Kanner. Op de 17 Joer ale Jong oder d'Mamm hannert dem Steierrad souz, konnt d'Police net klären. D'Persoun um Steierrad huet den Auto op alle Fall no lénks gezunn, fir dem Auto, deen him entgéint koum, auszewäichen. An dësem Moment huet awer och den 20 Joer ale Chauffeur säi Gefier op déi Spur zeréck gerenkelt. Béid Autoe sinn doduerch frontal aneneegerannt.Den Auto vun der Famill ass duerno a Brand geroden, d'Fra an hir Kanner sinn am Gefier verbrannt. Am Auto vum Verursaacher ass eng 21 Joer al Fra gestuerwen, zwee Deeg nom Accident nach een 22 Joer ale Mann. De Chauffeur selwer an eng 20 Joer al Fra hate schwéier blesséiert iwwerlieft.