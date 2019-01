© AFP

D'Aen vum Stuerm ass e Freideg knapp laanscht déi beléifte Vakanzeninselen Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao gezunn an ass op d'Südostküst vun Thailand getraff. E Freideg am Nomëtteg eiser Zäit war de Stuerm net méi esou staark et huet awer weider vill gereent an de Wand war och nach ëmmer staark.Alleguer d'Schëffer hu missen u Land bleiwen an dräi Regionalfluchhäfen si bis e Samschdeg zou.Den Tropestuerm "Pabuk" ass den éischte Stuerm zanter dräi Joerzéngten, deen d'Regioun ausserhalb vun der Monsunzäit getraff huet. De Meteorologen no hat de Stuerm Wandgeschwindegkeete vu bis 75 km/h an d'Welle ware bis zu 5 Meter héich.Zanter Silvester waren tëscht 30.000 a 50.000 Leit vun den Insele geflücht. Vill Mënsche souzen awer weiderhi fest a waren net méi fortkomm.An der Provënz Pattani war e Freideg de Moien ee Fëscher ëm d'Liewe komm, wéi säi Boot beim Retour an den Hafe vun héich Welle getraff gouf. Eng Persoun vum Schëff gëtt vermësst. Schonn e Mëttwoch war ee russeschen Tourist ëm d'Liewe komm, wéi hie mat senger Famill trotz Schwammverbuet schwamme gaangen ass.E Samschdeg soll de Stuerm weider u Stäerkt ofhuelen, hien trëfft da méiglecherweis op Phuket a Krabi.