Pelosi nei Cheffin vum US-Kongress (04.01.2019) D'Nancy Pelosi ass déi stäerkste Fra an den USA. Déi demokratesch Politikerin ass souzesoen d'US-Chamberpresidentin a stellt sech géint de President.

Et ass e Broch am Donald Trump sengem Amt als President vun den Vereenegte Staaten vun Amerika. Seng Partei huet net méi d'Majoritéit am Representantenhaus am Kongress zu Washington. Déi demokratesch Deputéiert sinn elo an der Iwwerzuel. Mat enger ongewinnt villsäiteger an weiblecher Fraktioun.

D'Nancy Pelosi ass 78 Joer al an elo déi stäerkste Fra an den USA. Si ass Profi an der Politik, Cheffin vun den Demokraten am Parlament, nei US-Chamberpresidentin, a si wëll dem Donald Trump kontra ginn.

Freed an Enthusiasmus bei den Demokraten. Zanter 14 Deeg dogéint Stëllstand, Shutdown, vu ville staatlechen Institutiounen. Grond ass de Budgetssträit wéinst der geplangter Mauer op der mexikanescher Grenz. Fir d'Demokratin Nancy Pelosi ass et kloer:

''Mir baue keng Mauer. Huet iergendeen en Zweiwel dorun, dass mir keng Mauer bauen?! Sou vill dozou. Dat huet näischt mat Politik ze dinn. Et huet domat ze dinn, dass eng Mauer tëscht zwee Länner net moralesch ass. Et ass eng almoudesch Manéier ze denken, an net effikass.''

Mat der zeréckgewonnener Majoritéit an der Chamber dierfen d'Demokraten elo Zeien invitéieren an d'Distributioun vu wichtegen Dokumenter forcéieren. Kuerz: der Regierung bei hirer Aarbecht ganz genee op d'Fanger kucken. Transparenz: dat huet dem Trump seng nei Géigespillerin als héchsten Zil deklaréiert. D'Meenung vun de Mënsche soll Gehéier fannen an dat soll och d'Decisioune beaflossen. Et ass dee facettëräichsten a weiblechste Kongress, deen et an den USA jee gouf. Eng éischte Kéier sinn och zwou indigen Dammen an der Chamber vereedegt ginn.

Den US-President hofft op eng Zesummenaarbecht mat den Demokraten. Dat sot hie en Donneschdeg op enger Pressekonferenz. D'Demokraten hunn awer schonn hir Muskele spille gelooss. An der Chamber gouf e Budgetsprojet votéiert. Dem Shutdown soll en Ënn gesat ginn. Keng Mauer fir den Trump. D'Republikaner sinn am Senat, der anerer Instanz vum US-amerikanesche Kongress, awer nach an der Iwwerzuel. Iwwert dee Budget wëlle si deemno guer net emol ofstëmmen. En Ënn vum Stëllstand an den USA ass also net a Siicht.



Trump reagéiert a geet an d'Offensiv

De Shutdown kéint bis zu engem Joer daueren, huet den US-President annoncéiert, dat am Sträit mat den Demokraten am Kongress ëm d'Mauer un der Grenz mat Mexiko. Hie géif net dovunner ausgoen, datt et esouwäit géif kommen, ma hie wier awer op e Shutdown vun engem Joer virbereet, esou den Donald Trump e Freideg. Scho viru Chrëschtdag war de Stëllstand a Kraaft getrueden, vun deem eng 800.000 Beamte vum amerikanesche Staat betraff sinn.