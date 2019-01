© RTL Archivbild

De chinesesche President Xi Jinping sot jo rezent, datt een op all Moyen géing zeréckgräifen, also och op Gewalt.



RTL NEWS: China wëll Taiwan nees annexéieren, zur Nout och mat Gewalt



D'Associatioun "Lëtzebuerg-Taiwan" huet sech an dëser Saach ze Wuert gemellt. D'Presidentin Astrid Lulling veruerteelt déi chinesesch Annonce schaarf. Taiwan soll bleiwe wéi et ass, et wier nämlech déi eenzeg richteg Demokratie an deem Deel vun der Welt.





Astrid Lulling / Extrait 1



Astrid Lulling / Extrait 2



Et misst ee solidaresch si mat Taiwan, wat sech militäresch gesinn net géint dat grousst China kéint wieren.Wat d'Relatioune mat Taiwan ugeet, sou verlaangt d'Associatioun diplomatesch Bezéiungen. Et misst een elo zu Taiwan stoen, och als Lëtzebuerg. Et misst een e bësse méi politesche Courage hunn, sou d'Astrid Lulling, och wann een déi wirtschaftlech Sanktioune vum kommunistesche China géing fäerten.

D'Europäesch Unioun hätt an dëser Saach ganz gutt reagéiert. Dës hätt jo d'Ausso gemaach, datt een d'Relatioune mat Taiwan wéilt weider ausbauen.