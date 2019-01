Makaber Witz op d'Käschte vum Ministerpresident Pedro Sanchez. © AFP

An dësem Video konnt een erausinterpretéieren, dass den Doud vum sozialistesche Regierungschef Pedro Sanchez gewënscht géif ginn. E Samschdeg huet d'Vollekspartei PP de Clip geläscht a sech entschëllegt.D'Regierung vum Ministerpresident Sanchez huet erkläert, et géif een de Fall dem Parquet iwwerginn. Géif eng Strofdot virleien, géifen deementspriechend Ermëttlunge géint d'Auteure vum Video ageleet ginn.De Video weist ee Papp, deen d'Wonschlëscht vu sengem Bouf virliest. "Meng Liiblingssängerin war d'Amy Winehouse, ma dir hutt si eis ewechgeholl. Mäi Liiblingsschauspiller war de Robin Williams, ma dir hutt hien eis ewechgeholl.", heescht et am Video. De Clip geet mat dëse Wierder op en Enn: "Elo schreiwen ech iech e Bréif, fir ze soen, dass mäi Liiblingsministerpresident de Pedro Sanchez ass."D'PP schwätz elo vun engem Feeler an erkläert, dass ee kengem schuede wollt.