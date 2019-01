© AFP Archivbild

D'Schwammmeeschtesch hat d'Kand um Buedem vun engem just 128 Zentimeter Netschwëmmer-Becken gesinn an direkt reagéiert. D'Fra huet nach probéiert d'Meedchen ze reaniméieren, ouni Succès, am Spidol gouf et fir dout erkläert.D'Meedche vu 5 Joer staamt aus Syrien an huet zu Dortmund gewunnt. Et war bei Famill an der Vakanz, déi zesumme mat him an der Schwämm waren. D'Familljememberen an d'Schwammmeeschtesch hunn nom Virfall misse psychologesch betreit ginn.Eleng an den éischten 8 Méint 2018 sinn, de provisoreschen Zuele vun der "Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft" no 445 Mënschen an enger Schwämm déidlech verongléckt. Dovun 55 an Nordrhein-Westfalen. Zu de Risikogruppe gehéiere virun allem Kanner a Flüchtlingen, well déi meescht net richteg schwamme kënnen.