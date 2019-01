© AFP

Schnéi-Chaos an Däitschland an Éisträich/Claudia Kollwelter



Och wann et an der Nuecht op e Méindeg e bësse manner geschneit huet, si vill Stroossen nach ëmmer duerch Lawinegefor gespaart. Gréisser Problemer ginn et och am Zuchverkéier. Iwwerall an den däitschen Alpen gëllt nach ëmmer zweethéchste Lawinegefor. Fir déi nächst Deeg ass weidere Schnéi annoncéiert.Am Berchtesgadener Land si bis zu 20 Zentimeter, am Allgäu bis zu 5 Zentimeter Neischnéi méiglech. Och an Éisträich bleift d'Lawinegefor extrem grouss. Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, wier et liewensgeféierlech sech baussent de gesécherte Pisten opzehalen.An Nidderéisträich ass et aktuell esouguer esou geféierlech, datt dat ganzt Schigebitt Hochkar huet missten evakuéiert ginn. Esou eppes gouf et bis elo nach ni, huet de Buergermeeschter vun der Gemeng de Medie gesot.Wéinst dem ville Schnéi sinn eleng e Sonndeg Honnerte vu Lawinen erofgaangen. Am Vorarlberg an den éisträichesche Bierger sinn dobäi zwee däitsch Alpinisten ëm d'Liewe komm. Zu Schoppernau ass e Sonndeg ee Mann vu 26 Joer vun de Schnéimasse verschott ginn. Hie war baussent de Pisten ënnerwee. Bei engem zweete Lawinenongléck ass ee Mann vun 32 Joer ëm d'Liewe komm. Och am Berchtesgadener Land ass de Weekend eng jonk Fra an de Schnéimasse gestuerwen an an Oberbayern gouf ee Mann vun engem Aascht erschloen.An Obertauern konnt e Sonndeg de Mëtteg ee Konvoi vun Touristen, déi ageschneite Schi-Regioun verloossen. Et sinn awer och nees nei Touristen ukomm. Déi éisträichesch Meteorologen hu fir e Méindeg ee Réckgang vum Schnéi annoncéiert. Allerdéngs solle schonn en Dënschdeg nees nei Wolleken iwwert d'Alpeland zéien, déi bis den nächste Weekend weidere Schnéi mat sech bréngen.Vue datt och ganz vill Lëtzebuerger all Joer an de Wantersport fueren hu mer bei 2 groussen Lëtzebuerger Reesagencen nogefrot. De Sales Lentz huet de Moment keng Busser, respektiv Reesgruppen an de betraffene Regiounen. E Freideg ass allerdéngs eng Rees geplangt - et misst da gekuckt ginn, ob sech d'Situatioun bis dohi berouegt huet.An och bei Voyage Emile Weber sinn, wat hir Busreesen ugeet, keng Clienten concernéiert, och vun hiren Agence gouf bis elo kee Fall gemellt.