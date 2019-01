Dat soen d'Meteorologe vum Däitsche Wiederdéngscht. D'Schüler dogéint kënne sech op ville Plaze freeën. Déi ganz Woch nämlech hu si schoulfräi.



Och e Méindeg hunn déi enorm Schnéimassen a Bayern zu Problemer am regionalen Zuchverkéier gefouert. Fir d'Opraumaarbechte besser kënnen ze koordinéieren, gouf de Katastrophefall ausgeruff.



An den Alpen am Allgäu an zu Ammergau ass d'Lawinegefor vun der 4. op déi 3. Stuf erofgesat ginn.

An Éisträich dogéint wiisst d'Angscht viru weidere Lawinen. Bis en Donneschdeg gëtt an de Bierger mat bis zu engem weidere Meter Schnéi gerechent. An den Däller sinn tëscht 30 an 80 Zentimeter méiglech. Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, géif d'Gefor, dass Beem ënnert de Schnéimassen noginn an op Stroossen, Stroumleitungen oder Schinne falen, vun Dag zu Dag méi grouss ginn.



Och op anere Plazen ass mat vill Schnéi ze rechnen. Ënnert anerem a Sachsen, am Schwarzwald, am Erzgebirge an am Bayerischen Wald. Bannent 48 Stonne kéinte bis zu 60 Zentimeter Neischnéi falen.



Un der Nordseeküst mussen d'Leit sech iwwerdeems op stiermescht Wieder astellen. An Holland kéint deen annoncéierte Stuerm op en neits Container vum Frachtschëff "MSC Zoe" u Land spullen. D'Schëff hat d'lescht Woch um Wee fir op Bremerhaven Container an der Nordsee verluer. Déi meescht goufen an tëscht lokaliséiert a leien um Mieresbuedem.