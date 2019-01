An enger Sportshal zu Lengerich bei Münster hat e Mann e Méindeg am fréien Owend 43 Kanner a Jugendlecher souwéi zwou erwuesse Persounen als Geisel geholl.

Internat.: Am meeschte gelies

Hien hat d'Geiselen ongeféier eng Stonn laang a senger Gewalt, éier si konnte flüchten an d'Police alarméieren. Dee 25 Joer ale Mann gouf dono vu Spezialunitéite festgeholl. Hie soll domat gedreet hunn eng Bomm ze zünden. Blesséiert gouf keen.Firwat hien d'Kanner an déi Jugendlech, déi tëscht 12 an 18 Joer al waren, als Geisele geholl huet ass nach onkloer.