Antëscht soll dann och schonn e Léisegeld gefuerdert gi sinn an et wiere Menacen ausgeschwat ginn, esou en Enquêteur vun der norwegescher Police.Vun der 68 Joer aler Anne-Elisabeth Falkevik Hagen feelt zanter dem 31. Oktober all Spur, si gouf deemools wuel vun Onbekannten an hirem Haus zu Lorenskog eng 20 Kilometer vun Oslo entféiert.D'Zeitung "Verdens Gang" schreift vun enger Fuerderung vun den Entféierer iwwer 9 Milliounen Euro, déi an der Kryptowärung Monero ze bezuele wieren. D'Enquêteure selwer hu keng Zuel genannt, allerdéngs hätte si der Famill ofgeroden, d'Suen ze bezuelen.Bei der Entféierter handelt et sech ëm d'Fra vum Tom Hagen, dee seng Sue mat Immobilien an an der Energiebranche gemaach huet. Säi Verméige gëtt vun der Zäitschrëft Kapital op 1,7 Milliarde Krounen, ronn 174 Milliounen Euro, geschat.D'Enquêteure soten, datt ee bis elo nach kee Liewenszeeche vun der Fra kritt hätt. Allerdéngs géif et och keen Hiweis, datt se net méi liewe géif.D'Police huet sech ganz virsiichteg geäussert, d'AFP interpretéiert dat esou, datt ee méiglecherweis guer kee Beweis huet, datt d'Fra iwwerhaapt an den Hänn vun deenen ass, déi elo Léisegeld froen.Mat den Entféierer hätt et bis elo och just ganz wéineg Kontakt iwwer Internet ginn, esou d'Enquêteuren. Fir méi Informatiounen ze kréien, hätt een decidéiert, de Fall publik ze maachen.E Verdächtege gëtt et bis elo net.