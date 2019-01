E Fliger vum Modell Mirage 2000D bei enger Landung am Tschad. © AFP (Archiv)

D'Maschinn, den Mirage 2000D, war mat zwee Piloten u Bord vum franséische Militärfluchhafen Nancy-Ochey am Département Meurthe-et-Moselle e Mëttwoch de Moie gestart a war dunn an der Géigend vum Jura, net wäit ewech vun der Schwäizer Grenz ,vum Radar verschwonnen.D'Autoritéiten hunn en Alarm ausgeléist, well een dovunner ausgeet, datt d'Maschinn kéint sinn. D'Gendaarmen an aner Autoritéiten an der Regioun, wou de Fliger fir d'Lescht um Radar war, goufen alarméiert an sinn aktuell aktiv am Gaangen, nom Fliger ze sichen.Och d'Populatioun gëtt opgeruff, fir eventuell Informatiounen un d'Gendarmerie weiderzeginn.