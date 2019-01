© AFP

Den Accord, deen déi britesch Premierministesch Theresa May mat de Vertrieder vun der europäescher Unioun fonnt huet, bleift am Parlament ëmstridden.

D'Debatte wäerte 5 Deeg daueren. Den decisive Vott ass fir nächsten Dënschden.

U sech hätt scho solle virun engem Mount ofgestëmmt ginn. D'Theresa May hat dee Vott awer verréckelt, well feststoung, dass et géif schif ausgoen.

Och aktuell gesäit et net no engem Succès aus. E Mëttwoch gouf et schonn emol een Echec fir d'Madame May.

D'House of Commons war majoritär derfir, dass hier Regierung fir de Fall, dass de Brexit-Deal en Dënschdeg duerchfält, bannent 3 Sëtzungsdeeg hier Pläng op den Dësch muss leeën, wéi et weider geet.