D'Affer an de presuméierten Täter sinn allebéid Lëtzebuerger, déi zu Pärel an Däitschland wunnen an zu hei am Land geschafft hunn.



D'Affer, eng 52 Joer al Fra, an hire Mann wären an der Noperschaft als ganz integer an estiméiert Noperen ugesi gewiescht. Tëscht der Koppel an dem Täter wär et awer iwwer d'Joren ëmmer nees zu Sträit komm bis dunn am November 2017 d'Fra vum Mann gestouss gouf an sou uerg um Kapp blesséiert gouf, dass si 2 Deeg drop un hire Blessuren am Spidol gestuerwen ass.