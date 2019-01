© AFP

Schnéimassen, Lawinegefor an Haiser déi dreeën, an de Koup ze falen, dat ass d'Situatioun en Donneschdeg am Süde vun Däitschland, an de Beräicher Ostthüringen, Sachsen an Erzgebirge an an Deeler vun Éisträich an der Schwäiz. An de leschte 24 Stonne sinn an den Alpen deels 50 bis 100 Zentimeter Schnéi gefall.En Donneschdeg ass op der Schwägalp an der Schwäiz eng Lawin erofgaangen. Dës huet ënnert anerem een Hotel getraff an Deeler vum Restaurant zerstéiert. Op d'mannst dräi Leit goufe beim Tëschefall blesséiert. D'Sich no weideren Affer ass en Donneschdeg den Owend nach ëmmer am Gaangen. D'Situatioun ass op der Plaz oniwwersiichtlech, well et nach weider schneit a Stroosse fir op d'Alp erop wéinst dem ville Schnéi nëmme schwéier ze befuere sinn.Den Hotel gouf en Donneschdeg tëscht 16 a 17 Auer vun der Lawin getraff. Dës huet och Autoen ënnert sech begruewen.A Bayern huet um Donneschdeg de südleche Landkrees Berchtesgaden de Katastrophefall erkläert. Duerch de ville Schnéi riskéiere Beem an och Diecher nozeginn. An engem Deel vu Berchtesgaden ass déi eenzeg Strooss nëmmen nach vu Gefierer vum Militär befuerbar - ronn 350 Leit sëtzen den Ament do fest. Och aner Stroossen an der Regioun si gespaart, well Beem ëmgefall sinn. Bis e Freideg ass dann och Schoulfräi. Ufank der Woch hat schonn de Landkrees Miesbach de Katastrophefall ausgeruff.Zu Aying bei München ass en Donneschdeg ee 9 Joer ale Bouf vun engem Bam erschloe ginn. Eréischt no 20 Minutten haten Zeie gesinn, datt ee Kand ënnert dem Bam begruewe gouf an d'Rettungsdéngschter alarméiert. Si hunn eng Stonn laang probéiert, d'Kand ze reaniméieren, ouni Erfolleg. Donieft ass eng Fra vu 54 Joer an engem schnéibedéngte Stau op der A8 a Baden-Württemberg ëm d'Liewe komm.Och am Weste vun Éisträich kämpfen d'Leit mam Schnéi. Entwarnung gouf et hei nach keng um Donneschdeg. D'Meteorologen erwaarde weider vill neie Schnéi an domadder och eng Verschäerfung vun der Lawinegefor. Et misst mat bis zu engem hallwe Meter neie Schnéi gerechent ginn, sou de Wiederdéngscht vun der Tëleeschaîne ORF. Wéinst der héijer Lawinegefor goufe vill Stroosse fir an d'Dierfer era gespaart. Ëmmer méi Touriste sëtzen aus deem Grond och fest.Zanter dem leschte Weekend sinn op d'mannst 7 Mënschen am Schnéi gestuerwen. Dorënner waren zwee Däitscher, déi e Sonndeg zu Vorarlberg an eng Lawin gerode waren. E Mëttwoch gouf ee 16 Joer jonke Mann virun den A vu senger Famill vun enger Lawin an den Doud gerappt. Donieft sinn zwee Schifuerer gestuerwen, well se bei hirer Chute am Schnéi stieche bliwwe sinn. Am Schigebitt Wildkogel waren e Mëttwoch sechs Schüler aus Sachsen-Anhalt an Däitschland vun enger Lawin erfaasst ginn, si konnten all gerett ginn.De Risk vu Lawine läit um Donneschdeg deels bei 5 vu 5. Dat ass zum Beispill de Fall an Ueweréisträich, Nidderéisträich, an der Steiermark an am nërdleche Salzburg bis an d'Grenzgebitt zu Berchtesgaden.E Virdeel vum ville Schnéi ass, datt d'Ënnerlag vun de Pisten deementspriechend héich ass an esou och schonn d'Reservatioune fir déi nächst Méint a d'Luucht gaange sinn.De Weekend iwwer sollen d'Temperaturen an d'Luucht goen. An et soll Reenen, doduerch wäert de Schnéi nach méi schwéier ginn an de Risk, datt Beem ëmfalen an Diech vun Haiser noginn, wäert klammen. Ufank nächster Woch gëtt an den Nordalpen mat neiem Schnéi gerechen. Et kéinte 50 bis 150 Zentimeter neie Schnéi falen.